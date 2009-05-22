Barrichello ve Rosberg göz doldurdu

Formula 1'de Monaco GP'sinin ilk antrenman turlarında en hızlı zamanı Rubens Barrichello ve Nico Rosberg yaptı.





Formula 1'de Monaco GP'si için ilk antrenman turlarında Brawn'dan Rubens Barrichello 1 dakika 17.189 saniye ile en hızlı zamanı yaptı. Ferrari'den Felipe Massa ve McLaren pilotları Lewis Hamilton ve Heikki Kovalainen onu izleyen isimler oldular. Genel klasman lideri Brawn pilotu Jenson Button ise 8. sırada yer aldı.



İkinci antrenman turlarında ise en hızlı zamanı 1 dakika 15.243 saniyeyle Williams ekibinden Nico Rosberg yaptı.



McLaren'dan Lewis Hamilton ikinci, ilk seansın en hızlısı Brawn'dan Rubens Barrichello üçüncü sırada yer aldı.



Genel klasmanda lider durumda bulunan Brawn'dan Jenson Button 4. en hızlı zamanın sahibi oldu. Ferrari'den Felipe Massa ise 5. oldu.,



Monte Catlo sokaklarında yapılması dolayısıyla F1 takviminin en çok ilgi çeken yarışı olan Monaco GP 24 Mayıs Pazar günü koşulacak. Bu yarışın bizim için önemi ise Türkiye GP'si öncesi son Grand Prix olması...



