Baros'un şanssızlığı!..

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ilk kez gelen Milan Baros, yanlış yönlendirme sonucu Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı.







Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçın yankıları sürüyor. Derbi karşılamasında 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Galatasaray'da maçtan sonra sadece teknik direktör Skibbe açıklama yaparken, futbolcular basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.



Sarı Kırmızılı oyuncular mücadelenin ardından takım otobüsüne giderken, bu sezon başında transfer olan ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ilk kez gelen Milan Baros, yanlış yönlendirme sonucu Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı. Maçın ilk yarısı sonucu oyundan çıkartılan ve karşılaşma sonunda takım arkadaşlarından ayrı olarak takım otobüsüne giden Çek forvet, bir anda kendisini Fenerbahçeli taraftarların arasında buldu.



Kendisini takım otobüsüne götürmeye çalışan Galatasaray Kulübü'nün görevlisi soyunma odası çıkışında Baros'u takım otobüsü yerine Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın Fenerium Tribünü'nden çıkan taraftarların olduğu bölgeye yönlendirdi. Bir anda karşısında Fenerbahçeli taraftarları gören Milan Baros ve yanındaki GS Kulübü'ne ait güvenlik görevlisi geri dönerek tekrar soyunma odalarının bulunduğu noktaya yöneldiler. Ancak Baros yine yanlış yönlendirme sonucu kendisini takım otobüsünün olduğu alan yerine, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Sarı Lacivertli taraftarların arabalarının bulunduğu otoparkta buldu.



Hatırlanacağı gibi 2006-2007 sezonunda oynanan Fortis Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş bu statta karşı karşıya gelmiş ve 1-1 biten mücadele sonrası Siyah Beyazlı takımdan Ricardinho yanlış yönlendirme sonucu Baros'un derbi karşılaşması sonunda götürüldüğü otoparkta saldırıya uğramıştı. Brezilyalı futbolcu 26 Nisan 2007 tarihinde oynanan maç sonrası Şükrü Saracoğlu Stadı'nın otoparkında o dönem Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio ve bir Sarı Lacivertli taraftarın saldırısına uğramış, yaşanan bu olay uzun bir süre gündemde kalmıştı.



Milan Baros takım otobüsü yerine kendini otoparkta bulunca yeniden soyunma odalarının bulunduğu bölgeye yöneldi. Çek futbolcu daha sonra yanında bulunan ve kendisini iki kez yanlış yönlendiren Galatasaray Kulübü'ndeki görevli ile birlikte takım otobüsünün olduğu bölgeyi buldu ve tatsız bir olay yaşanmadan otobüsteki yerini aldı.

