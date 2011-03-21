-BAROS'UN KARTI KAPSAM DIŞI ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Milan Baros'un durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan ve ''Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan futbol müsabakasının bitmesinden sonra Galatasaraylı Milan Baros'un gördüğü kırmızı kartın, futbol karşılaşmasındaki toplam kart sayısı kapsamında değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir'' ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5/3/2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sabit ihtimalli Bahis Oyunları (İddaa) Oyun Planı'nın 15. maddesinin 13. fıkrasında, 'Futbol karşılaşmasındaki toplam kart (sarı veya kırmızı) sayısı ve toplam penaltı sayısı' iştirakçiden bir futbol karşılaşmasında gösterilen toplam kart (sarı veya kırmızı) sayısının veya penaltı sayısının programda yayımlanan bir limitin 'altında' mı yoksa 'üstünde' mi olduğunun tahmin edilmesi şeklinde tanımlanmış ve aynı fıkranın (A) bendinde, bir futbol karşılaşmasındaki toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya toplam penaltı sayısı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın normal süresinin bitiminde (hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere) elde edilen sonuca dayanan, her iki takıma verilen kartların (sarı ya da kırmızı) toplamını veya penaltıların toplamını ifade edeceği, uzatma süresi ve penaltı vuruşlarının bu bahislerde dikkate alınmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle 18/3/2011z tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan futbol müsabakasının bitmesinden sonra Galatasaraylı Milan Baros'un gördüğü kırmızı kartın, futbol karşılaşmasındaki toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı kapsamında değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir.''