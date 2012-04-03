Baros'un burnu kırıldı

Galatasaray'da talihsiz olay... Antrenmanda Gökhan Zan ile çarpışan Milan Baros'un burnunda çökme kırığı oluştuğu duyuruldu.

Sarı kırmızılı takımın golcü ismi Milan Baros'un burnunda çökme kırığı oluştu. Sarı kırmızılı takımın Manisa maçı hazırlıklarına 2 gün aradan sonra başladığı ilk çalışmada Gökhan Zan ile çarpışan Baros, antrenmanı terketmek zorunda kaldı. Milan Baros'un tedavisine hemen başlanırken, golcü oyuncu yarın yapılacak çalışmaya katılmayıp, dinlendirilecek.

Milan Baros'un bu talihsizliğinin ardından ise gözler Elmander'e çevrildi. G.Saray'ın son iki maçında forma giyemeyen Elmander'in Manisa maçında forma giymesi için tedavisi sürdürülüyor. Elmander'in büyük bir olasılıkla Manisa'da formasını geri alacağı öğrenildi.