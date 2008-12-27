T24 LogoT24 Logo
Spor

Baros'tan kariyer rekoru!

Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, sarı-kırmızılı takımda gerçek potansiyelini ortaya çıkardı.

27 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, sarı-kırmızılı takımda gerçek potansiyelini ortaya çıkardı.
 
Geçmişte Şampiyonlar Ligi Kupası dahil, EURO 2004’te kaydettiği 5 golle altın ayakkabıyı almayı başaran Baros, ligin ilk 16 haftasında attığı 14 golle ‘kariyer rekoru’ kırdı. Daha önce futbol hayatına başladığı Banik Ostrava’da 2001-02’de 15 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Baros, Liverpool formasıyla Devler Ligi’ni kazandıkları 2004-05’te 9 kez gol sevinci yaşamıştı.

Ligin ilk yarısının en skorer takımı olan G.Saray’da pembe krampon giyen Baros krallıkta 11 gollü Mehmet Yıldız’ın önünde yer alıyor. Çek futbolcunun Avrupa maçlarında ise 4 sayısı var.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24