Baros'tan kariyer rekoru!



Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, sarı-kırmızılı takımda gerçek potansiyelini ortaya çıkardı.



Geçmişte Şampiyonlar Ligi Kupası dahil, EURO 2004’te kaydettiği 5 golle altın ayakkabıyı almayı başaran Baros, ligin ilk 16 haftasında attığı 14 golle ‘kariyer rekoru’ kırdı. Daha önce futbol hayatına başladığı Banik Ostrava’da 2001-02’de 15 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Baros, Liverpool formasıyla Devler Ligi’ni kazandıkları 2004-05’te 9 kez gol sevinci yaşamıştı.



Ligin ilk yarısının en skorer takımı olan G.Saray’da pembe krampon giyen Baros krallıkta 11 gollü Mehmet Yıldız’ın önünde yer alıyor. Çek futbolcunun Avrupa maçlarında ise 4 sayısı var.



