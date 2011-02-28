Baros'tan Culio'ya yumruk

T24 - Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildiği maçta olay çıktı. Baros, pas vermediği gerekçesiyle tartıştığı Culio’ya soyunma odasında yumruk attı.





Hürriyet gazetesinin, Rumen internet sitesi “prosport.ro”ya dayandırarak verdiği habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenilen Galatasaray karıştı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında attığı şık golle Galatasaray’ı öne geçiren Çek santrfor Milan Baros, takım arkadaşı Culio’ya kendisine pas vermediği için kızıp bağırıyordu. Tepkisini el kol hareketleriyle anlatmaya çalışan Çek futbolcu ile Arjantinli arasındaki tartışmanın boyutları kameralara ve çekilen fotoğrafların karelerine yansıyordu. Bu tartışmanın sonucu pek de masumca olmadı. Sözlü tartışma soyunma odasında alevlendi, kavgaya dönüştü. Ve burada istenmeyen olaylar yaşandı.

Daha birkaç hafta önce Beşiktaş soyunma odasında İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman arasında yaşanan kavganın bir benzeri G.Saray’da gerçekleşiyordu.

Bu kez olayın kahramanları Milan Baros’la Arjantinli Emmanuel Culio’ydu.

Baros’un soyunma odasında “Niye pas vermiyorsun?” diye çıkıştığı Culio karşılık verince olan oldu. Çek futbolcu, bir yumrukla takım arkadaşını yere yıktı. Aldığı yumruk darbesi yüzünden yüzü gözü kanlar içerisinde kalan Emmanuel Culio’ya kulüp doktoru Doç.Dr.Burak Kunduracıoğlu müdahale etti.

Bu sırada teknik direktör Hagi, iki futbolcuyu, “İkinizi de kadro dışı bırakırım” diye bağırdı.

Culio’ya yumruk atan Baros, daha sonraki antrenmanda da bu kez Pino ile tartıştı.

Çek golcü idmanda tartıştığı Pino’ya ağza alınmayacak küfürler savurdu. Küfürlere çok içerleyen Kolombiyalı futbolcu, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’ni terk etti.

Pino’ya bu arada başkan Adnan Polat’ın kendileriyle toplantı yapacağı bildirildi, ancak sinirden gözü hiçbir şeyi görmeyen Kolombiyalı, eşyalarını toplayıp ayrıldı.

Pino’nun bugün ülkesine dönmeyi düşündüğü öğrenildi.



