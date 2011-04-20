-BAROS ZEHİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlılarına bir günlük iznin ardından başladı. Kasık ağrısı olan Harry Kewell ile gıda zehirlenmesi geçiren Milan Baros tedaviye alındı. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 ve kondisyon çalışmaları yaptıkları öğrenildi. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncuların dar alanda çift kale maç oynadıkları bildirildi. Atrenmanda, tedavisi devam eden Hakan Balta ve Cem Sultan'ın, kondisyoner eşliğinde çalıştığı, fizyoterapist nezaretinde koşu ve salon çalışması yapan Yekta'nın ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Kasık ağrısı olan Harry Kewell ile gıda zehirlenmesi geçiren Milan Baros'un tedaviye alındığı, Arda'ya ise bireysel antrenman çalışması uygulandığı ifade edildi. Kalan maçlarda forma giymeyeceği açıklanan Pino'nun ise takımdan ayrı özel çalışma yaptığı kaydedildi. Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık, taraftara kapalı antrenmanla sürdürecek.