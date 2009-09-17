Baros, 'Yıldızlar Takımı'na seçildi

Galatasaraylı futbolcu Milan Baros, Castrol analistlerinin, eylül ayında yapılan Dünya Kupası eleme grubu maçlarındaki futbolcu performansları değerlendirmesinde, en iyi 11 futbolcunun yer aldığı 'Yıldızlar Takımı'na girdi.



Yapıla açıklamada, Baros'un, ülke milli takımı Çek Cumhuriyeti'nin, San Marino ile yaptığı maçta attığı 4 gol, rakip kaleye çektiği 9 şat ve 7 ortayla 'yıldızlar Takımı'na girmeyi başardığını bildirdi. Takımın ikinci forveti olarak da Alman futbolcu miroslav Klose seçildi.



Castrol analistlerinin eylül ayı değerlendirmesiyle Dünya Kupası Yıldızlar Takımı şöyle oluştu:



Kale: Gianluigi Buffon

Savunma: Glen Johnson, Pepe, Sergei ıgnashevitch, Renat Yanbayev

Orta Alan: Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Ballack, Tomas Rosicky

Forvet: Milan Baros, Miroslav Klose

