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Spor

Baros, 'Yıldızlar Takımı'na seçildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Milan Baros, Eylül ayının en iyi 11'i kadrosuna adını yazdırdı.

17 Eylül 2009 03:00

Galatasaraylı futbolcu Milan Baros, Castrol analistlerinin, eylül ayında yapılan Dünya Kupası eleme grubu maçlarındaki futbolcu performansları değerlendirmesinde, en iyi 11 futbolcunun yer aldığı 'Yıldızlar Takımı'na girdi.

Yapıla açıklamada, Baros'un, ülke milli takımı Çek Cumhuriyeti'nin, San Marino ile yaptığı maçta attığı 4 gol, rakip kaleye çektiği 9 şat ve 7 ortayla 'yıldızlar Takımı'na girmeyi başardığını bildirdi. Takımın ikinci forveti olarak da Alman futbolcu miroslav Klose seçildi.

Castrol analistlerinin eylül ayı değerlendirmesiyle Dünya Kupası Yıldızlar Takımı şöyle oluştu:

Kale: Gianluigi Buffon
Savunma: Glen Johnson, Pepe, Sergei ıgnashevitch, Renat Yanbayev
Orta Alan: Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Ballack, Tomas Rosicky
Forvet: Milan Baros, Miroslav Klose

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