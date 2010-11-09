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Spor

BAROS YENİDEN SAKATLANDI İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2010 22:29

-BAROS YENİDEN SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'ndaki ilk maçında yarın Denizlispor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanmak üzere olan Milan Baros'dan tekrar kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, kuvvetlendirme çalışmaları sırasında sakatlığı yeniden nükseden Milan Baros'un tedavisine başlandığı bildirildi. Öte yandan, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Serdar Özkan'ın yapılan tetkikleri sonrasında tedavisine başlandığı, Mustafa Sarp'ın tedavisine devam edildiği, Arda Turan, Hakan Balta ve Serkan Kurtuluş'un ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi. Antrenman sonrası Florya Metin Oktay tesisleri'nde kampa giren Galatasaray takımı, Denizlispor karşılaşmasını beklemeye başladı.

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