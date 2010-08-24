-BAROS VE RAJNOCH, ÇEK MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI PRAG (A.A) - 24.08.2010 - Çek Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (I) Grubu'nda 7 Eylül'de Litvanya ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Michal Bilek'in açıkladığı kadroya Galatasaraylı Milan Baros ve Ankaragücülü Jan Rajnoch da çağrıldı. Karşılaşma 7 Eylül'de Çek Cumhuriyeti'nen Olomouc kentinde oynanacak. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleciler: Petr Cech (Chelsea), Jan Lastuvka (Dnepropetrovsk) Savunma: Zdenek Pospech (Kopenhag), Roman Hubnik (Hertha Berlin), Michal Kadlec (Bayern Leverkusen), Jan Rajnoch (Ankaragücü), Marek Suchy (Spartak Moskova), Daniel Pudil (Genk) Orta Saha: Tomas Rosicky (Arsenal), Tomas Hubschman (Shakhtar Donetsk), Jaroslav Plasil (Bordeaux), Jan Polak (Anderlecht), Jiri Stajner (Slovan Liberec), Mario Holek (Dnepropetrovsk) Forvetler: Milan Baros (Galatasaray), Martin Fenin (Eintracht Frankfurt), Roman Bednar (West Bromwich), Tomas Necid (CSKA Moskova)