T24 LogoT24 Logo
Spor

Baros takımla çalıştı

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Milan Baros, sarı-kırmızılıların son yaptığı çalışmanın bir bölümünde takı

10 Mart 2010 02:00

T24 - Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Milan Baros, sarı-kırmızılıların son yaptığı çalışmanın bir bölümünde takımla çalıştı
    

Turkcell Süper Lig'de haftayı deplasmandaki 2-1'lik Eskişehirspor yenilgisiyle kapatan ve önemli puanlar yitiren Galatasaray, önündeki Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
        
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Eskişehirspor karşısında ilk 11'de görev yapan oyuncuların rejenerasyon çalışmalarının ardından, sağlık merkezinde terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamladıkları, diğer oyuncularla teknik çalışmalar yaptıkları kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi süren oyunculardan Baros'un, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştırıldıktan sonra kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı olarak antrenmanına devam ettiği, Hakan ve Gökhan'ın da salon ile sahada çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24