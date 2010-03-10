Baros takımla çalıştı

T24 - Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Milan Baros, sarı-kırmızılıların son yaptığı çalışmanın bir bölümünde takımla çalıştı





Turkcell Süper Lig'de haftayı deplasmandaki 2-1'lik Eskişehirspor yenilgisiyle kapatan ve önemli puanlar yitiren Galatasaray, önündeki Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Eskişehirspor karşısında ilk 11'de görev yapan oyuncuların rejenerasyon çalışmalarının ardından, sağlık merkezinde terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamladıkları, diğer oyuncularla teknik çalışmalar yaptıkları kaydedildi.



Sarı-kırmızılı takımda tedavisi süren oyunculardan Baros'un, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştırıldıktan sonra kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı olarak antrenmanına devam ettiği, Hakan ve Gökhan'ın da salon ile sahada çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.





