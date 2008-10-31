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Spor

Baros takımla çalıştı

Galatasaray, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

31 Ekim 2008 02:00


Galatasaray, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon egzersizleriyle başladı. Ankaraspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon koşusunun ardından salonda terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamladılar.

Diğer oyuncularla antrenmanın ana bölümünde dar alanda iki takım halinde kalecilerin de katıldığı teknik bir çalışma yapıldı.

Milan Baros, antrenmanın tümüne takımla birlikte katıldı. Dün akşam oynanan maçta sol ayak bileğinde gelişen zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Lincoln'un soyunma odasında başlanan tedavisi bu sabah sağlık merkezinde sürdürüldü. Brezilyalı futbolcu, tedavisinin ardından dinlendirildi.

Emre Güngör, sahada fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir antrenman programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Tedavilerinin ardından Shabani Nonda, Uğur Uçar ve Mehmet Topal sahada, Aydın Yılmaz ve Tobias Linderoth ise salonda sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hasan Şaş'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmaları Metin Oktay Tesisleri sağlık merkezinde sürdürüldü. Serkan Çalık ve Barış Özbek'in ameliyat ertesi rehabilitasyon çalışmalarına da devam edildi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından Gaziantepspor karşılaşması için Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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