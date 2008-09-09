Baros ses, Meira istikrar getirdi





Aslan, Song, Bouzid ve Carrusca'yla yollarını ayırdıktan sonra, bu sezon kadrosuna İtalyan De Sanctis, Portekizli Fernando Meira, Avustralyalı Harry Kewell ve son olarak da Çek Cumhuriyeti'nden Milan Baros'u kattı. Kadrosunda halihazırda 7 yabancı futbolcu barındıran G.Saray'da en istikrarlı isim olarak Portekizli Meira ön plana çıkıyor.



Meira, geçtiğimiz sezon Almanya'da (Bundesliga) Stuttgart formasıyla tam 28 karşılaşmada görev yaptı. Bu 28 müsabakanın 27'sinde sahaya ilk 11'de çıkan başarılı futbolcu, 2.365 dakika top koşturdu ve 3 de gol kaydetti. 2000 yılından bu yana düzenli olarak Portekiz Milli Takımı'nda Luis Figo, Maniche, Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla birlikte forma giyen Meira, milli formayla 50'den fazla maça çıktı.



Takımının 2006 Dünya Kupası Finalleri'nde Dünya 4.sü olmasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde de takımının Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndaki tüm maçlarında forma giydi. Portekiz'in çeyrek finalde Almanya'ya yenilip turnuvaya veda ettiği karşılaşmada Meira sahada yoktu.



Sarı-Kırmızılı takımın Meira'dan sonra en istikrarlı futbolcuları 24'er maçla Baros ve Nonda oldu. Geçen sezona Premier Lig ekiplerinden Portsmouth'la başlayıp Fransa'nın Lyon takımında devam eden Baros, toplam 24 karşılaşmanın 14'ünde ilk 11'de görev aldı ve 1.283 dakika sahada kaldı.



İngiltere'de 12 maçta golü bulunmayan yıldız oyuncu, Lyon formasıyla 3 gol kaydetti. 24 maçta görev alan bir diğer futbolcu Shabani Nonda ise geçen sezon G.Saray formasıyla 16 maça ilk 11'de çıktı ve 11 kez rakip fileleri sarstı. Geride bıraktığımız sezon Teknik Direktör Feldkamp ile sorunlar yaşayıp kadro dışı kalmasına rağmen Lincoln, Cim Bom'un en istikrarlı üçüncü futbolcusu olarak listedeki yerini aldı. 19 maçın 17'sinde sahaya ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu, 1.415 dakikada 5 gole imza attı.



G.Saray'a Liverpool'dan gelen Kewell 10, Sevilla'dan transfer edilen De Sanctis 8, istikrarsız bir görüntü sergileyen Linderoth ise 7 karşılaşma ile geçtiğimiz sezonu tamamladı.



