Baroş, Sercan ve Mehmet'in biletleri kesildi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in, “Büyük takımlarda trene atladınız, atladınız, yoksa kaçırırsınız” diyerek eleştirdiği golcülerden Milan Baros, Sercan Yıldırım ve Mehmet Batdal ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Elmander’siz çıktığı Türkiye Kupası’ndaki Sivasspor maçında şok bir şekilde elenen, önceki akşam da Trabzonspor’a ligde takılan Galatasaray’da gol yollarındaki çaresizlik radikal kararların alınmasını gündeme getirdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in basın toplantısında, “Büyük takımlarda, bu tren ara istasyonlarda durmaz, ana istasyonlarda durur. Atladınız bu trene atladınız, atlamadınız kaçırırsınız. Herkes için geçerli bu” diyerek yüklendiği forvet hattında yeni sezonla ilgili önemli değişikliğe gideceği öğrenildi.

Sezon başında bütün kaygılara rağmen takımda tutulan ancak yine hayal kırıklığı yaratan Milan Baros’la bu kez yollar kesin olarak ayrılacak. 2.8 milyon euro kazanan Baros’u satarak önemli bir yükten kurtulmak isteyen sarı-kırmızılıların, Avrupa Şampiyonası’nda Çek Cumhuriyeti forması giyecek olan golcü futbolcunun bonservis değerini artırmasını bekleyeceği ifade edildi.

Bursaspor’dan büyük umutlarla alınmasına karşın beklentilere yanıt veremeyen Sercan Yıldırım’ın da gözden çıkarıldığı belirtildi. Forma giydiği 18 maçta sadece 1 gol atabilen, son Trabzonspor karşılaşmasında 18’e bile giremeyen Sercan’ın istenilen düzeye bir türlü gelememesi nedeniyle bu yönde bir karar alındığı bildirildi.

Trabzonspor maçında “kurtarıcı” olarak oyuna giren ancak son dakikada önemli bir fırsatı harcayan Mehmet Batdal için de teknik kadronun olumsuz düşünce içinde olduğu ortaya çıktı. Batdal’ın sezon sonunda elden çıkarılacağı vurgulandı.

Elmander’den çok memnun olan sarı-kırmızılıların, Necati Ateş’i ise alternatif olması için kadroda tutmak istediği kaydedildi. Galatasaray’ın yeni sezon için en az iki golcü transferi yapmayı planladığı belirlendi.