T24 LogoT24 Logo
Spor

Baroş, Sercan ve Mehmet'in biletleri kesildi

Milan Baros, Sercan Yıldırım ve Mehmet Batdal ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

27 Mart 2012 12:43

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in, “Büyük takımlarda trene atladınız, atladınız, yoksa kaçırırsınız” diyerek eleştirdiği golcülerden Milan Baros, Sercan Yıldırım ve Mehmet Batdal ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Elmander’siz çıktığı Türkiye Kupası’ndaki Sivasspor maçında şok bir şekilde elenen, önceki akşam da Trabzonspor’a ligde takılan Galatasaray’da gol yollarındaki çaresizlik radikal kararların alınmasını gündeme getirdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in basın toplantısında, “Büyük takımlarda, bu tren ara istasyonlarda durmaz, ana istasyonlarda durur. Atladınız bu trene atladınız, atlamadınız kaçırırsınız. Herkes için geçerli bu” diyerek yüklendiği forvet hattında yeni sezonla ilgili önemli değişikliğe gideceği öğrenildi.

Sezon başında bütün kaygılara rağmen takımda tutulan ancak yine hayal kırıklığı yaratan Milan Baros’la bu kez yollar kesin olarak ayrılacak. 2.8 milyon euro kazanan Baros’u satarak önemli bir yükten kurtulmak isteyen sarı-kırmızılıların, Avrupa Şampiyonası’nda Çek Cumhuriyeti forması giyecek olan golcü futbolcunun bonservis değerini artırmasını bekleyeceği ifade edildi.

Bursaspor’dan büyük umutlarla alınmasına karşın beklentilere yanıt veremeyen Sercan Yıldırım’ın da gözden çıkarıldığı belirtildi. Forma giydiği 18 maçta sadece 1 gol atabilen, son Trabzonspor karşılaşmasında 18’e bile giremeyen Sercan’ın istenilen düzeye bir türlü gelememesi nedeniyle bu yönde bir karar alındığı bildirildi.

Trabzonspor maçında “kurtarıcı” olarak oyuna giren ancak son dakikada önemli bir fırsatı harcayan Mehmet Batdal için de teknik kadronun olumsuz düşünce içinde olduğu ortaya çıktı. Batdal’ın sezon sonunda elden çıkarılacağı vurgulandı.

Elmander’den çok memnun olan sarı-kırmızılıların, Necati Ateş’i ise alternatif olması için kadroda tutmak istediği kaydedildi. Galatasaray’ın yeni sezon için en az iki golcü transferi yapmayı planladığı belirlendi.

 

ETİKETLER

BaroşSercanMehmetGalatasarayFatih Terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24