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Spor

Baros krallığa koşuyor

20 Nisan 2009 15:36


Turkcell Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 19 gole imza atan Milan Baros, Galatasaray'ın son 7 sezondaki en golcü futbolcusu olurken, sarı-kırmızılı takımın 7 yıllık 'gol kralı' hasretine de son vermeye çok yaklaştı.

Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 25 maçta 19 gol atarak 0.76 gol ortalaması yakaladı.

Baros son 7 sezonda sarı-kırmızılı takımın en golcü futbolcusu olmayı başardı. Galatasaray'da geçen sezon Nonda, Hakan Şükür ve Ümit Karan 11'er gol, 2006-07 sezonunda Ümit Karan 18 gol, 2005-06 sezonunda Necati Ateş 18 gol, 2004-05 sezonunda Hakan Şükür 18 gol, 2003-04 sezonunda Hakan Şükür 12 gol ve 2002-03'te de Ümit Karan 16 golle en golcü isimler olmuşlardı.

Öte yandan Milan Baros bu sezon gol kralı olursa, Galatasaray'ın 7 yıllık hasretine de son vermiş olacak. En son 2001-02 sezonunda 21 golle zirvede yer alan Arif Erdem'den sonra gol kralı çıkaramayan sarı-kırmızılı takımda, bu sezon Baros gol krallığına çok yaklaşmış görünüyor.


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