Baros kadar atabildiler!..



Selçuk çalışmada yer almadı



İkisinin siftahı yok

İkisinin siftahı yok

Güiza, Alex , Semih, Deivid, Burak ve İlhan’dan oluşan F.Bahçe’nin hücum hattı sınıfta kalırken, 4’ü rakip fileleri 15 kez havalandırdı.F.Bahçe’de daha önce gol krallığı sevinci yaşayan Alex attığı 6 golle bu sezon takımın en üretken ismi. Diğer kral Semih ise çoğu maçta yedek kalmasının da etkisiyle yalnızca 2 gol bulabildi. Güiza 4, Deivid ise 3 gol attı. Takımın iki genç forvet oyuncusu Burak ile İlhan’ın ise henüz siftahı yok.