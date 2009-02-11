Baros kadar atabildiler!..

Süper Lig’de 19 maçta rakip fileleri 32 kez havalanan ve son 9 sezonun en kısır dönemini geçiren F.Bahçe’nin 6 golcüsü ancak G.Saraylı Milan Baros kadar gol atabildi.
Güiza, Alex , Semih, Deivid, Burak ve İlhan’dan oluşan F.Bahçe’nin hücum hattı sınıfta kalırken, 4’ü rakip fileleri 15 kez havalandırdı.
Selçuk çalışmada yer almadı
İkisinin siftahı yok
F.Bahçe’de daha önce gol krallığı sevinci yaşayan Alex attığı 6 golle bu sezon takımın en üretken ismi. Diğer kral Semih ise çoğu maçta yedek kalmasının da etkisiyle yalnızca 2 gol bulabildi. Güiza 4, Deivid ise 3 gol attı. Takımın iki genç forvet oyuncusu Burak ile İlhan’ın ise henüz siftahı yok.