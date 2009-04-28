Baros hocası için ne dedi?



Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, Ankaraspor maçında oyundan alınırken teknik direktör Bülent Korkmaz'a bir tepkisinin olmadığını belirterek, ''Kendi performansıma kızdım'' dedi.



Baros, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Bülent Korkmaz'ın iyi bir teknik adam olduğunu ve iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, ''Hocamıza saygım büyük, maçta kendi performansıma kızdım. Oyundan alınmam normaldi. Kızgın olmamın nedeni kendi performansımla ilgili'' diye konuştu.



Az da olsa şampiyonluk şanslarının bulunduğunu kaydeden Baros, kalan 5 maçı kazanıp, bekleyip göreceklerini sözlerine ekledi.









