Baros hız kesmedi



Galatasaray'ın golcüsü Milan Baros, Beşiktaş derbisinde bu sezonki ikinci 'hat-trick'ini yaptı. Çek yıldız gol sayısını da 14'e çıkararak, krallıkta zirveye yerleşti.







Galatasaray'ın gol krallığında iddialı ismi Milan Baros, bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol birden atmayı başardı.



Hacettepe ile oynanan karşılaşmada 3 gol birden atan Baros, Beşiktaş maçında da aynı şekilde biri penaltıdan 3 gol buldu. Baros, attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 14'e çıkararak, gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.



BU SEZONKİ 3. PENALTI GOLÜ



Galatasaray, Beşiktaş'a Baros'un ayağından attığı 2 penaltı golüyle bu sezonki 3. penaltı golüne ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yine Baros'un ayağından Hacettepe'ye penaltıdan gol atmıştı.



MEİRA CEZALI



Galatasaray'da derbide sarı kart gören Meira, cezalı duruma düştü.



Portekizli futbolcu, ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN İSYANI



Beşiktaş'ın protokol tribününde oturan eski ve yeni yöneticileri, ilk yarıda Beşiktaş'ın aleyhine verilen penaltıda isyan etti.



Pozisyonun tekrarını basın tribününde bulunan televizyondan izleyen eski ve yeni yöneticiler, tepkilerini daha da sertleştirdi. Protokol Tribünü'nün önünde bulunan Beşiktaşlılar, Delgado'ya gösterilen kırmızı kartın ardından da hakem Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.



SERVET ATTI, ORTALIĞI SİS BASTI



Galatasaray'ın 8. dakikada Servet ile bulduğu golün ardından taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle stadı adeta sis bastı.



Bir süre dağılmayan sis nedeniyle saha içindeki görüş mesafesi düşerken, sis yaklaşık 5 dakika sonra yavaş yavaş dağıldı.



TOMAS DA MAÇTA



Galatasaray'ın eski futbolcularından Stephan Tomas da derbi maçı izledi.



İlk yarının son bölümünde maça gelen Tomas, tribündeki tanıdıklarıyla hasret giderdi.



GALATASARAYLI TARAFTARLARIN ESPRİLİ TEZAHÜRATI



Galatasaraylı taraftarlar, maçın 4-2 sonuçlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarların Ankaraspor mağlubiyetinin ardından yaptıkları ''Yıldırım Demirören yeter'' tezahüratını seslendirdi. Bu espriyi, Beşiktaşlı taraftarların da alkışlaması dikkati çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra da ''Mustafa Denizli şampiyon yap bizi'' diye bağırdı.



Taraftarlar maçın son dakikalarında da tribünde ''Meksika Dalgası'' yaparak eğlendi.

