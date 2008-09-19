Baros hayat verdi



UEFA Kupası 1. tur ilk maçında İsviçre temsilcisi Bellinzona'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Milan Baros, ilk kez onbirde başladığı maçta 2 golle galibiyette büyük rol oynadı.



UEFA Kupası 1. tur ilk maçında İsviçre temsilcisi Bellinzona'yı adeta bir gol düellosuna dönen maçta 4-3 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, rövanş öncesi tur için avantaj yakaladı.



Galibiyeti uzatma dakikalarında bulduğu golle koparan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki maçta taraftarının da desteğini arkasına alarak daha rahat bir maç çıkartmayı ve adını 2. tura yazdırmayı hedefliyor.



Galatasaray, Bellinzona galibiyetiyle Avrupa kupalarında 6 maç sonra galibiyetle yeniden tanıştı.

Tecrübesiz rakibini güçlükle de olsa yenmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek 6. maçında kazanma mutluluğu yaşadı.



Son galibiyetini geçen sezon UEFA Kupası 2. tur grup maçlarında Panionios'a karşı deplasmanda 3-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı takım ardından oynadığı 5 Avrupa kupası maçında da galibiyet bulamamıştı.



Panionis maçının ardında UEFA Kupası grup maçında Austria Wien'le İstanbul'da 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 3. turda Michael Skibbe'nin o zaman başında bulunduğu Bayer Leverkusen ile İstanbul'da yine 0-0 berabere kaldıktan sonra deplasmanda rakibine 5-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.



''Cim-bom'' bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine 2-2 ve 1-0'lık sonuçlarla boyun eğerek kötü gidişini sürdürmüştü.



Bellinzona karşısında Galatasaray'ın iki gol silahından Milan Baros galibiyete büyük katkı sağlarken, Nonda ise etkisiz kaldı.



Galatasaray'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Baros, karşılaşma boyunca hareketli bir futbol sergilerken, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerine de imza atarak rakip fileyi 2 kez havlandırdı ve galibiyetin önemli mimarlarından biri oldu.



Sarı-kırmızılı ekipte geçmiş maçlarda önemli goller kaydeden Nonda ise pek varlık gösteremedi. İlk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Nonda, 61. dakikada yerini Aydın'a bırakmak zorunda kaldı.



Diğer yandan karşılaşmanın 15. dakikasında kaleci De Sanctis ile Meira kale önünde çarpışarak yerde kalırken, her iki oyuncu da kısa sürede toparlanarak oyuna devam etti.

