-Baros gözünü zirveye dikti İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılıp, Fenerbahçe derbisine liderliği kazanmak için çıkmak istediklerini söyledi. Baros, GS TV'de yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin büyük takımlara karşı elde ettiği önemli sonuçlar olduğuna dikkati çekerek, ''Beşiktaş'ı yendiler, Fenerbahçe ile berabere kaldılar. Gençlerbirliği maçından kazanılacak 3 puanla beraber, Fenerbahçe derbisinde liderliği kazanma şansımız olacak. O yüzden elimizden geleni yaparak Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmamız gerekiyor'' dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında inanılmaz bir atmosfer olduğunu anlatan Baros, ''Bir futbolcu için bu tip maçlarda oynamak önemli ve aynı zamanda özel. Ben de Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyorum. Yendiğiniz zaman otomatik olarak liderliğe ulaştırabilecek bir maç. O yüzden mutlaka gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz'' diye konuştu. Sivasspor maçında forvette Johan Elmander ile birlikte oynamasıyla ilgili olarak Çek futbolcu, ''Çift forvet oynadığınız zaman bir hücumcu olarak daha rahat hissediyorsunuz kendinizi. Rakip stoperleri ve defansı daha fazla zorluyorsunuz'' ifadelerini kullandı.