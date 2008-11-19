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Spor

Baros golü unuttu

Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, forma giydiği son 5 maçta golü unuttu.

19 Kasım 2008 02:00



Turkcell Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ın 4-2 kaybettiği Eskişehirspor deplasmanında attığı tartışmalı golle rakip fileleri havalandıran Çek yıldız, o tarihten itibaren oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde forma giymesine rağmen adeta gol orucuna girdi.

Sezona fırtına gibi başlayan Baros, ligde Kocaelispor ve Konyaspor maçlarında 2'şer, UEFA Kupası'nda Bellinzona ile oynanan 1. tur eşleşmesinde ise 2 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Turkcell Süper Lig, UEFA Kupası ve Fortis Türkiye Kupası'nda oynanan son 5 maçta sahada toplam 377 dakika kalan Milan Baros, golle buluşamadı.

OYUNDAN ALINIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, oynadığı son 5 karşılaşmada golle buluşamayan Baros'u 90 dakika sahada tutmuyor.

Son olarak gol attığı Eskişehirspor maçında 90 dakika sahada kalan Çek oyuncu, Ankaraspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası maçında oynamazken, Gaziantepspor maçında 72, Benfica karşılaşmasında 81, Fenerbahçe maçında 45, Kayserispor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası maçında 66, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da 73. dakikada oyundan alındı.

Çek oyuncu, oynadığı 15 karşılaşmanın 5'inde 90 dakika sahada kaldı.

15 MAÇTA 8 GOL ATTI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı Steau Bükreş maçlarının ardından transfer edilen Milan Baros, bugüne kadar oynadığı 15 karşılaşmada toplam 8 gol attı.

Toplam 1077 dakika forma giyen Baros, maç başına 0.53 gol ortalamasıyla oynadı.

Baros, 15 maçın sadece 5'inde gol bulabilirken, 10 karşılaşmada ise fileleri havalandıramadı.

BAROS'UN KARNESİ

Galatasaray'ın çek yıldızı Milan Baros'un Galatasaray'daki karnesi şöyle:

Oynadığı maçlar: Türü:
Süre: (Dk.) Gol:

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KayserisporLig17-

AntalyasporLig31-

KocaelisporLig902

KonyasporLig812

BursasporLig90-

TrabzonsporLig82-

Eskişehirspor
Lig901

Gaziantepspor
Lig72-

FenerbahçeLig45-

İstanbul B.Ş.B. Lig73-

BellinzonaUEFA902

BellinzonaUEFA901

OlympiakosUEFA79-

BenficaUEFA81-

KayserisporFortis T.K. 66-

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Toplam: 15 maç

10778

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