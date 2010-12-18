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Spor

Baros gitmek istiyor...

Bu sezon için Aslan’da umut görmeyen Çek yıldız, sakatlığını hiçe sayıp gece kulüplerinin müdavimi oldu. Rahatsızlığını “Ayrılmak istiyorum&rd

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Bu sezon için Aslan’da umut görmeyen Çek yıldız, sakatlığını hiçe sayıp gece kulüplerinin müdavimi oldu. Rahatsızlığını “Ayrılmak istiyorum” sözleriyle dile getirdi.

G.Saray’da sakat olmasına rağmen sıkça gece hayatında görülmesi nedeniyle patlak veren Baros krizi, yönetimin devreye girmesiyle geçici olarak bastırılmıştı.Bunun yanında Çek golcünün menajeri Paska da Baros’un ‘mutlu olduğu’ şeklinde açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Ancak işin gerçek boyutunun hiç de bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.

Yarım sezonu neredeyse tedavi olarak geçiren Baros’un, Florya’da da sık sık “Ayrılmak istiyorum” cümlesini telaffuz ettiği öğrenildi. Ali Sami Yen’deki G.Birliği maçını izlemek yerine Kuruçeşme Supper’da loca kapatıp efkar dağıtan Baros, son olarak önceki gün sabaha karşı Etiler’de görüntülenmişti.

‘Noel kurnazlığı'

Sakatlığı nedeniyle sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerekirken, gece alemlerinde boy gösteren Baros’un bu tavrı 'Takımda umut görmüyor, bu yüzden bir an önce iyileşip sahalara dönmek yerine eğlenceyi tercih ediyor.Sezon başında 2 yıllık yeni kontrat yaptığı için de rahat davranıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Çek yıldızın son olarak tedavisini ülkesinde devam ettirmek için başvuru yaptığı bildirildi. Konya maçı öncesinde ağrılarının arttığını iddia eden ve takımla birlikte çalışmamak için her yolu deneyen tecrübeli oyuncunun bu isteği “Noel fırsatçılığı” olarak değerlendirilip kabul görmedi. Baros’un izin verilmemesine tepki gösterdiği öğrenildi.


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