-BAROS, ÇEK MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILDI PRAG (A.A) - 02.08.2011 - Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros milli takım kadrosuna çağrıldı. Çek Cumhuriyeti milli futbol takımının teknik direktörü Michal Bilek, Baros ile sakatlıktan yeni kurtulan Tomas Rosicky'nin iyi durumda olduğunu ve her iki futbolcuyu da, Norveç ile gelecek hafta yapılacak dostluk maçının kadrosuna dahil ettiğini söyledi. Bilek, geçen hafta Fulham'a transfer olan orta saha oyuncusu Marcel Gecov'un da davet edildiğini ve bu futbolcuya ilk 11'de yer vereceğini kaydetti.