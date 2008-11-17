Baros, Carlos kurbanı!

MAÇLARIN DETAYLARI

Galatasaray’ın Belediye maçının koskoca ilk devresinde sadece ama sadece 2,5 dakika tempo yapıp rakip kaleye dalgalar halinde inebildiğini belirtiyor. Galatasaray, ikinci yarıda gol yemediyse hatta yenilmediyse, İstanbul Belediye’nin son vuruşlarda özürlü olmasından dolayı kaynaklandığını söylüyor ve ekliyor: “Bir tek Lincoln’ün kişisel gayretleri. Hem farkı ikiye çıkardı, hem de günü kurtardı.-G.Saray uzun süre diken üstünde oynadığı Belediye maçında, Ümit Karan'ın oyuna girmesinden sonra kopardığını belirtiyor. öne çıkmayan savunmalara karşı Baros’un etkisiz kaldığını, Baros'u markajdan kurtarmak için Karan veya Nonda ile birlikte oynatması gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Yani Baros'u rakibe göre kullanmak gerekiyor. Baros çıkıp rakip savunmayı yıpratan Karan girince Belediye dağıldı.” -Oyunun yüksek tempoda geçmesine rağmen hareketsiz gibi gözüktüğünü, bir çok pozisyon bulunmasına rağmen gol olmadığını ve maçın nasıl bittiğini anlamadığını söylüyor ve ekliyor: “Hakemler, bir faul sonrası rakibe kart gösterme hareketini yapan futbolculara, hemen sarıyı çıkarıyor. Ama başka kararlarına bağıra-çağıra ve agresif hareketlerle tepki gösterenlere seyirci kalıyorlar. Futbolcuların hakemi bir dövmedikleri kalıyor. MHK bu konuyu da düzenlemeli.” -Galatasarayın topu çok iyi ileri taşıdığını, Kewell ve Ardanın bu maçta dikine oyunları ile göz kamaştırdıklarını belirtiyor. Baros'da bir düşüş olduğunu vücudunda bir ağırlık, bir isteksizlik olduğunu, bunun çok açık bir şekilde belli olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Buna rağmen en az iki gol pozisyonu var Baros'un. İkinci yarıda Belediye Erman'la kaçırdığı bir gol var ki dudak ısırdık. Benim her maçta gördüğüm ikinci yarının 60. dakikasından sonra Galatasaray takımı oyundan düşüşü ve inanılmaz kademe hataları rakibi direk karşı karşıya bırakıyor.” -