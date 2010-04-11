Baros böyle istedi

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NTV Spor'dan Enis Berki haberine göre maç 5. dakikada başladı esasında. İlk pozisyonu bulan takım da Diyarbakırspor oldu. Defansın arkasına sarkan Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda top yandan auta çıktı.Galatasaray ise ilk pozisyonunu 14. dakikada buldu. Arda güzel hareketlerle sol kanattan son çizgiye indi ortasında Baros bomboş pozisyonda çok kötü bir vuruş yapınca top kaleci Metin Aktaş'ta kaldı.17. dakikada bu kez Baros boş geçmedi. Keita'nın sağ taraftan yaptığı süpriz ortaya Baros çok güzel bir kafa vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Galatasaraylı futbolcular yedek kulübesine giderek golü Rijkaard ve yedek futbolcularla kenetlenerek kutladı. Bir bakıma onlar da taraftarlara mesaj yolladı.27 dakikada Galatasaray yine Keita-Baros işbirliği ile golü buldu. Sarı-kırmızılıların 2. golü birinci golün aynısıydı sanki. Keita ortaladı, Baros ilk goldeki gibi kafayla topu ağlara yolladı.Diyarbakırspor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar 2-0'dan sonra erken bir değişikliğe gitti ve maçın ilk dakikalarında çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan Erhan'ı oyun dışına alarak yerine Diallo'yu oyuna sürdü. Galatasaray 30-40 dakika arasında önce Neil'le 2 sonrasında Keita'nın şutlarıyla rakip kaleyi yokladı ancak bu pozisyonlarda kaleci Metin Aktaş başarılıydı.Bu dakikalarda da Galatasaray seyircisi arasında bir anlaşmazlık oldu. Ali Sami Yen'de Numaralı Tribün takımlarına destek verirken, diğer tribünler futbolculara tepkilerini sürdürdüler...Ve maçın ilk yarısı bu şartlar altında 2-0 tamamlandı.İkinci yarı yine sessiz başladı. Sarı kırmızılı taraftarla protestoların sürdürürken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 50 dakikada, ilk yarıda 2 kez gole yaklaşan Lucas Neil, bu kez Metin Aktaş'ı avlamayı başardı. Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Diyarbakır defansından seken topu Dos Santos Neil'a bıraktı, Avusturalyalı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti.Bu golden hemen sonra Baros bir kez daha sahneye çıktı. Rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti ve durum 4-0 oldu. Bu dakikadan sonra Galatasaray oyunu iyice yavaşlattı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Arda 60. dakikada oyundan çıkarken yerine Emre Çolak girdi. Arda'yı bir grup taraftar protesto ederken, diğer tararftarlar kaptanlarına destek verdi.Diyarbakırspor 72. dakikada Stankovski'nin ortasında Bebbe topu Galatasaray ağlarına yolladı ve farkı 3'e indirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda etkili ataklar gerçekleştiremedi ve maç 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.Galatasaray bu maçta taraftarlarından büyük bir tepki görse de güzel bir oyun sergileyerek rakibini 4-1 mağlup etti. Galatasaray'da bu maçta Baros attığı 3 golle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılı takım Çek yıldızın yokluğunda gol yollarında çok zorlanmıştı. Bu maçla birlikte Baros'un Galatasaray için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca Neil ve Keita da güzel oyunlarıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle Beşiktaş'ı geçerek 3. sıraya yerleşti ve şampiyonluk için tekrardan umutlandı.