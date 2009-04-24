Baros atıyor Aslan kazanıyor



Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros'un bu sezon gol kaydettiği 12 lig maçında Galatasaray sadece 1 mağlubiyet aldı.





Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray, başarılı forveti Milan Baros'un gol attığı maçları büyük oranda kazanıyor.



Ligde bitime 6 hafta kala 19 gole ulaşan ve ''Gol Krallığı'' yarışmasında zirvede yer alan Çek oyuncu, bugüne dek oynadığı 22 maçın 12'sinde fileleri havalandırmayı başardı.



Galatasaray, Baros'un gol attığı 12 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 1'inde berabere kaldı, 1'ini ise kaybetti.



