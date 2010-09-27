-BAROS ASLAN KESİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek, üst üste 4. galibiyetini elde etti. 51. dakikada ceza sahası içerisinde ayağı kayan Cana, topu bir anda İbrahim Akın'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, müsait durumda yaptığı kötü vuruşta, topu auta gönderdi. 63. dakikada Kewell'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Misimovic'in vuruşunda, top kaleci Hasagic'ten dönerken, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 64. dakikada soldan ceza sahasına giren İbrahim Akın, topu İskender'e çıkartırken, bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 66. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye indirdi. Sağdan serbest vuruşu kullanan Gökhan Süzen'in ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Tum'un kafa ile dokunduğu top, ağlara gitti: 3-1. 81. dakikada Insua'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kewell'ın vuruşunda top, kalesini zamanında terk ederek açıyı daraltan Hasagic'ten döndü. 84. dakikada Gökhan Süzen'in soldan kullandığı serbest vuruşta kalesini terk eden Ufuk'un yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının hemen önünde bulunan İbrahim'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda Servet, meşin yuvarlağı çizgiden çıkartarak, kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi. 86. dakikada Kewell'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Misimovic'in önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Hasagic meşin yuvarlağı kornere çeldi. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Serkan Ok xxx, İsmail Şencan xx Galatasaray: Ufuk xx, Serkan xxx, Neill xxx, Servet xxx, Insua xx, Ayhan xxx, Cana x (Dk. 60 Kewel x), Pino xx, Misimovic xx, Aydın xx (Dk. 60 Mustafa x), Baros xxxx (Dk. 73 Barış x) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Rızvan x (Dk. 61 Kus x), Can x, Metin x, Ekrem xx, Holmen x (Dk. 61 Tevfik x), Mahmut xx, Gökhan Süzen xx, İbrahim Akın xx, İskender x (Dk. 74 Efe x), Tum xx Goller: Dk. 5, 13 (Penaltıdan) ve 41 Baros (Galatasaray), Dk. 66 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 12 Rızvan, Dk. 58 Ekrem, Dk. 58 Metin, Dk. 82 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 19 Cana, Dk. 58 Pino, Dk. 65 Ayhan, Dk. 81 Barış, Dk. 90 Serkan (Galatasaray)