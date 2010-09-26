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Spor

Baros Ali Sami Yen'de şov yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında İstanbul BŞB'yi 3-1 mağlup etti.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında İstanbul BŞB'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 5, 13 (pen.) ve 41'de Baros atarken, İstanbul BŞB'nin tek sayısı ise 76'da Herve Tum'dan geldi.


Karşılaşmaya çok etkili başlayan Galatasaray, henüz 5. dakikada Baros'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılılar, 13. dakikada Çek yıldızın kendi yarattığı pozisyon sonrasında penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.


Skor avantajını eline alan ve taraftarının desteğiyle iyice coşan Galatasaray, 41. dakikada Baros'un hafızalara kazınacak golü ile durumu 3-0'a getirdi ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Galatasaray karşısında farkı azaltmak isteyen İstanbul BŞB, 66. dakikada Herve Tum'un attığı golle bu amacına ulaştı ve durum 3-1 oldu.


3-1'den sonra kendi yarı sahasında kalarak İstanbul BŞB ataklarını karşılayan ve az adamla ileriye giden Galatasaray, rakibine başka gol izni vermedi ve mücadele 3-1 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile sona erdi.


Galatasaray bu sonuçla ligdeki puanını 12'ye çıkartırken, İstanbul BŞB ise 9 puanda kaldı.   


GALATASARAY-İSTANBUL BŞB

STAT: Ali Sami Yen
SAAT: 19:00
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, İsmail Şencan, İlker Meral
YAYIN: Lig TV


GALATASARAY: Ufuk, Serkan Kurtuluş, Neill, Servet, Insua, Lorik Cana, Ayhan Akman, Misimovic, Pino, Aydın, Baros
TEKNİK DİREKTÖR: Frank Rijkaard


İBB: Hasagiç, Marcin, Can, Metin, Ekrem, Holmen, Rızvan, Efe, Gökhan Süzen, İskender, İbrahim Akın
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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