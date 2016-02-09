Baronun atadığı avukat 'kırmızı fularlı kız'ın davasına katılmadı

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, aralarında 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in de bulunduğu avukat vekaleti olmayan sanıklar için önceki duruşmada verilen ara kararla barodan avukat istedi. Ancak, baronun tayin ettiği avukat duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatlarından Hakan Evcin, bugüne kadar vekaleti olmadan Ayşe Deniz Karacagil'in avukatlığını kendisinin yaptığını söyledi. Evcin, müvekkili Kandil'de olduğu için vekaletname verecek durumda olmadığını da söyledi. Evcin, halen adli emanette tutulan Ayşe Deniz Karacagil'in kırmızı fularını da istedi. Sanık avukatlarından Münip Ermiş de vekaletname olmadan da sanıkların avukatlığının yapılabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, kırmızı fuların iadesi için yapılan istemi 7'nci kez reddedip duruşmayı erteledi.

Antalya'daki Gezi Parkı Eylemleri'ne katılan Ayşe Deniz Karacagil ile Murat Sezgin, Mustafa Cihan Yılmaz, Ali Karakuş ve Leyla Nuyan gözaltına alındı. 5 kişiden Karacagil, Sezgin ve Yılmaz 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda 'taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, Yılmaz ve Sezgin, 4 ay 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 6 Şubat 2014 tarihinde yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye edildi. Aynı tarihlerdeki olaylar nedeniyle Başar Gürbüz, Ersin Elyakut, Fecri Atasever, Hacıbey Temur, Hamit Umut Baran, Nazım Doğan ve Şilan Tekmenürey'in yargılandığı bir başka dava açıldı. İki dosyanın birleştirilmesi sonucu Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan sanık sayısı 12'ye ulaştı. 103 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Ayşe Deniz Karacagil, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katılmıştı.