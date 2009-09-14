Baronlar 309 kilo eroinle yakalandı!

İstanbul narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda, Büyükçekmece ve Antalya’da düzenlediği iki operasyonla, 15 yıldır aranan “Binbirsurat” lakaplı 45 yaşındaki Nihat Dayan ve 10 yıldır aranan 56 yaşındaki “Gorbaçov” lakaplı Nasreddin Uçak adlı uyuşturucu baronlarını yakaladı.



Adamlarıyla beraber yakalanan iki şebeke liderinin sahip olduğu 309 kilogram eroin de ele geçirildi. Bir ihbar üzerine Pendik İskelesi’nde durdurulan TIR’da yapılan aramada 20’şer kilogramlık 100 boya kutusunun içine saklanmış, 197 kilo eroin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, işin başında 15 yıldır Interpol tarafından aranan “Binbir surat” lakaplı Nihat Dayan’ın olduğunu anladı. Polis, Nihat Dayan’ı, F.G. ve T.T. isimli iki adamıyla gözaltına aldı.

Altı dil biliyor

Dayan, Hollanda’da Ali K., isimli bir kişiyi öldürmek suçundan da aranıyordu. Interpol tarafından 15 yıldır aranan Nihat Dayan, yasadışı terör örgütü DHKP-C’nin Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Altı dil bilen Dayan, Hollanda ve Kıbrıs başta olmak üzere Avrupa’daki bütün ülkelerde uyuşturucu konusunda söz sahibi. Operasyonda 112 kilogram eroin ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 10 yıldır aranan “Gorbaçov” lakaplı Nasreddin Uçak, ve Ş.D., M.S.Ö., M.Ç., E.Ç., İ.E, isimli 5 adamıyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Nasreddin Uçak’ın kolunda 250 bin Euro değerinde Rolex marka saat vardı.