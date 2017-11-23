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'Baron ve çetesi' adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-  ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, 'Karayel' operasyonunda aralarında kendisini, 'uyuşturucu baronu' olarak tanıtan Metin Ç

23 Kasım 2017 19:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-  ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, \'Karayel\' operasyonunda aralarında kendisini, \'uyuşturucu baronu\' olarak tanıtan Metin Ç.\'nin bulunduğu 1\'i kadın, 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Diyarbakır, Batman, İzmir ve Mersin\'de 21 Kasım\'da gerçekleştirilen \"Karayel\" ismi verilen operasyonda 21 kişi yakalandı. Zanlılardan 5\'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında kendini \'Uyuşturucu baronu\' olarak tanıttığı .elirlenen Metin Ç.\'nin de olduğu 1\'i kadın 16 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 kilo 106 gram esrar, kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve bunlara ait 11 mermi ele geçirilmişti. Şüphelilerden Metin Ç.\'nin daha önce farklı iki tarihte bir ton 680 kilogram ve 480 kilogram esrar ele geçirilmesi olayının da zanlısı olduğu öne sürülmüştü.

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