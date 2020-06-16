Baroların yapısını değiştirecek yasa taslağı AKP içinde tartışma yarattı

AKP MYK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Baroların yapısını değiştirmek isteyen AKP'nin hazırladığı taslakta Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve yönetimini “delegelerin değil, baro başkanlarının seçmesi önerisini” getirmek istediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’de bulunan 80 baro başkanının çoğunluğunun iktidara muhalif tavırda olması nedeniyle, bu istek AKP içinde tartışmalara neden oldu. Barolarla ilgili taslak AKP Merkez Yürütme Kurulu’na sunulurken, tartışmalar sonrasında bu maddenin taslaktan çıkarıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP'nin yasa teklifinin taslak metnine göre, “avukat sayısı 5 bini aşan illerde” 2 bin üyesi bulunan “alternatif baro” kurulabilecek. Avukat sayısı 5 binin üzerinde bulunan iller arasında ise sadece Ankara, İstanbul ve İzmir yer alıyor. Bu üç büyükşehirde “alternatif baro” kurulması durumunda ise baro başkanları toplam sayısının 85, 90 civarında olması bekleniyor. Mevcut düzenlemede ise ülke genelinde 80 baro başkanı bulunuyor.

Olağanüstü toplantı için baroların yarısının yönetim kurulları yazısı gerekecek

Mevcut düzenlemeye göre, TBB’nin genel kurulunu “olağanüstü toplantıya çağırmak için en az 10 baronun yönetim kurulunun imzası yeterli olabiliyordu. Ancak AKP’li kurmayların hazırladığı taslağa göre, “TBB genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak için baroların yarısının yönetim kurulları yazısı” gerekecek.

Ancak Türkiye’de bulunan 80 baro başkanının çoğunluğunun iktidara muhalif tavırda olması nedeniyle, bu istek AKP içinde de tartışmalara neden oldu. Bu şekilde bir düzenlemenin “TBB başkanı ve yönetimi seçiminde yönetimin tamamen muhalif gruplarca belirlenebileceği”, bu yüzden düzenlemenin “AKP’deki hukukçu milletvekillerinin itirazı üzerine çıkarıldığı” belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeye TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan da itiraz geldiği ifade ediliyor. Taslağın bu dönem TBMM’ye gelip gelmeyeceği netlik kazanmazken, AKP’nin teklifi bir an önce Meclis’e getirmek istediği de konuşuluyor.