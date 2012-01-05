-Barolardan Uludere raporu DİYARBAKIR (A.A) - 05.01.2012 - Doğu ve Güneydoğu illeri barolarından oluşturulan heyet, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır bölgesinde meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin çeşitli görüşme ve incelemelerde bulunarak, rapor hazırladı. Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar'ın, basın toplantısıyla açıkladığı raporun, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sunmak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Raporda, özetle şunlar kaydedildi: ''Olaydan önce sivillerin sınırdan girmelerini askerler niçin ve kimin emri ile engellemiştir? Olaydan sonra askerler niçin olay yerini terk etmiş ve Türkiye'de tüm basında, televizyonlarda olay flaş haber iken olay yerine niçin intikal etmemişlerdir, cenazelerin toplanmasına iştirak etmemişlerdir, bu emri kim vermiştir? Ağır yaralı bazı kişilerin tıbbi müdahalesizlikten öldükleri iddiası karşısında ilgililerin olay yerine gitmeyişinin nedeni nedir, sorumluları kimlerdir? Olay sonrası Karakola haber verilmesine rağmen neden olay yerine hiçbir görevli, yetkili gitmemiştir, hangi yetkili bunu engellemiştir? Olayda kullanılan bombaların türü, miktarı, etki gücü, amacı, bombalamanın süresi nedir? Aydınlatma fişeği ve karadan top atışı yapılmış mıdır? İHA'larda ilk görüntü 18.39'da alınmış, bombardıman 21.37'de yapılmıştır. Aradan geçen 3 saat zarfında, bu hususta Başbakan yardımcısının en ince detayına kadar araştırılıp operasyona karar verildiği açıklaması karşısında, operasyona niçin, nasıl ve kimler tarafından karar verilmiştir, karar verenler bu kararı vermeye yetkili midir? Gruptakiler örgüt üyesi olsa bile herhangi bir uyarı yapılmadan bu şekilde bombalanmaları, öldürülmeleri kimin emri ile hangi mevzuata göre yapılmaktadır, yasal dayanağı nedir?'' -''Güvensizlik duygusu ve duygusal kırılma oldu''- Raporda, ''Resmi makamların cenazeleri almak için gitmeyişi, ölenler ve yakınlarına karşı tereddütlü ve kademeli yaklaşımı, taziye ziyaretinin sınırla kalmasının, ölenlerin yakınları ve yöre halkında, devletin resmi makamlarına karşı tepki, güvensizlik algısı ve duygusal kırılma yaratmıştır'' vurgusu yapıldı. Olayın, uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde uluslararası kuruluşların ilgisine aday olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: ''Bu itibarla olaydan zarar görenlerin, ölenlerin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının devlet tarafından tazmin edilmesi öncelikli olmak üzere, olayda kasıt, ihmal ve sorumluluğu olanların derhal soruşturularak, görevlerinden alınmaları ve yargılanarak eylemlerinin karşılığı olan cezayı almalarının sağlanmasının, ölümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından bombalaması sonucu meydana geldiği kesin olduğundan, bu hususta vatandaşlardan özür dilenmesinin, ayrıca TBMM'de bu hususta meclis soruşturması açılmasının ve bir araştırma komisyonu kurulmasının hukuk devleti olmanın, temel insan haklarına saygının, adaletin gereği olduğu kanaatine varılmıştır.''