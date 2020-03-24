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Barolardan ‘infazda eşitlik’ çağrısı

24 Mart 2020 23:40

İnfaz yasasında yapılacak düzenlemeye ilişkin aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Van barolarının da bulunduğu 14 bölge barosu yaptıkları ortak açıklamada, “Devletin, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına uygun davranarak, suç ayrımına gitmeden ‘İnfazda eşitlik’ ilkesi yönünde bir düzenleme yapması hukuki ve vicdani yönden elzemdir” denildi.

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