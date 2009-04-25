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Barolardan hukuka davet!

Türkiye Barolar Birliği ve 53 baro, gazetelere ilan vererek 'hukuk devletinin güçlendirilmesi amacıyla' bir bildiri yayımladı

25 Nisan 2009 03:00

Türkiye Barolar Birliği ve 53 baronun yanı sıra bir çok ünlü ceza hukukçusu, gazetelere ilan vererek "hukuk devletinin güçlendirilmesi amacıyla" bir bildiri yayımladı.

Ergenekon davasıyla ilgili tartışmalar sürerken, "Hukuk Devleti İçin Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayınlanan ortak bildiride Türkiye’nin Anayasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelere göre herkesin "kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olduğu" hatırlatılarak, özetle şu uyarılarda bulunuldu:

Sanıktan delile gidilemez

Basın ve yayın organları kesin hükümle mahkûm olmamış kişileri toplum gözünde suçlu ilan edecek yayınlar yapamaz. Gizlilik kapsamındaki delillerin basın ve yayın organlarında günlerce yayınlanması/yayımlanması vahim bir hukuk ihlalidir.

Çağdaş ceza yargılamasında sanıktan delile gidilemez. Bu yanlış uygulama 1992 reformu ile ortadan kaldırılmıştır.

Gizli tanık beyanı, adil yargılanmayı etkileyecek şekilde kullanılamaz. Gizli tanığın beyanına yalnızca yan delil olarak başvurulabilir.

Bir soruşturmada kişinin ifade vermesi gerektiğinde, onun davet edilerek ifadesinin alınması esastır. Kişinin, ifade vermek için yakalanması ve gözaltına alınması hukuka aykırıdır.

Telefon dinleme son çare

Telefon dinleme tedbiri kişilerin özel hayatına bir müdahale olduğu için, kanundaki şartların tamamı oluşmadan uygulanmamalıdır. Bu tedbirin son çare olduğu dikkatten kaçırılmamak gerekir.

Yargıtay kararlarınca da ortaya konulduğu üzere telefon dinleme tutanakları maddi delillerle desteklenmediği sürece delil olarak kabul edilemez.



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