‘Barolar Ergenekon ve Balyoz diyor, hiç KCK dediklerini duydunuz mu?’

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP’nin hukukçu milletvekili Hasip Kaplan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 14 maddelik devlet krizine çözüm önerisinin kendileri açısından yeni bir şey olmadığını söyledi. "Barolar Birliği, bu kaostan Ergenekon ve Balyoz için bir yol açılır mı diye bakıyor. KCK davası dediklerini gördünüz mü?" diyen Kaplan, BDP'nin, TMK'nin kaldırılması, Anayasa'da değişiklik içeren demokratikleşme paketini açıkladığı dönemde hiç kimsenin yüz vermediğini hatırlattı.

'Özel yetkili mahkemelere karşı çıktığım için saldırmışlardı'

Meclis'te, özel yetkili mahkemelere, adil yargılamaya ilişkin BDP Grubu olarak verdikleri müadeleye ve kürsüdeki konuşmasına dikkat çeken Kaplan, "Özel yetkili mahkemelerle ilgili önergeyi kürsüde yırtan benim. Onun yırttığım için 100 milletvekilinin saldırısına uğradım. Tekmelerden aylarca ayağa kalkamamıştım" dedi.

Kaplan'a göre, Türkiye'de bir yargı buhranı yaşanıyor. Hükümetin kısa vadede Anayasa ve yasalarda değişiklik yapması şart.

TBMM'de hafta başında tutuklu milletvekilleri, Yargıtay'da dosyaları bekleyen ve cezaları onanan milletü vekilleri için çalışmalarına başlayacak. AKP'den Doğan Kubat, CHP'den Atilla Kart ve BDP'den Hasip Kaplan bu komisyonun üyeleri. Bu çalışmanın amacı, kalıcı bir çözüm bulmak. Bunun için Anayasa'dan TCK ve CMK'ya kadar her şey masaya yatırılacak. Kaplan, bugün gelinen noktayı BDP'nin daha önceden gördüğünü bunun için bir demokratikleşme paketi açıkladıklarını gündeme getirdi.

BDP'nin paketinde, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından adil yargılamaya kadar bugün sorun olan her şeyin ayrıntılarıyla yer aldığını anlatan Kaplan,sürecin ne kadar haklı olduklarını ortaya koyduğunu söyledi. Mecils kürsüsünden de getirilen düzenlemelere karşı çok mücadele verdiklerini anlatan Kaplan, söylenmedik hakaretin ve yemediği tekmenin kalmadığını da hatırlattı. Kaplan şunları söyledi:

"Herkesin dürüst olması lazım. AKP, CHP ve Barolar Birliği'ni kastediyorum. Çünkü biz başından beri özel yetkili mahkemeler kapanmalı, yargılama faaliyetleri son bulmalı. Bütün hukuksuzluklar bunlardan doğuyor dediğimizde oralı olamamışlardı. Hatta, bir yol temizliği diye demokratikleşme paketi açıkladık. Yine kimse oralı değildi.

Türkiye'de şu anda yargı buhranı var. Şu anda Barolar Birilği'nin adımını gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Onların bugün söylediklerini biz daha önce söylemiştik. Barolar, bu cemaat hükümet tartışmasından Ergenekon ve Balyoz davalarında yol açılabilir mi diye bakıyor. Bir KCK davası dediğini gördünüz mü? Hukuk herkese eşit davranmayı gerektiriyor.