Barolar Birliği polis müdahaleleri için Avrupa Konseyi'ne başvuracak

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Başkan Av. Metin Feyzioğlu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak Gezi Parkı eylemlerine hükümetin tepkisini uluslararası hukuka taşıma kararı aldı. Yayımlanan kararda müdahalelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 52. maddesi kapsamınca Avrupa Konseyi'ne taşınacağı açıklandı.

Toplantıda yapılan müzakere ve değerlendirmeler sonunda:

1. Siyasi iktidarın gerilimi ve şiddeti tırmandıran söylemleri ve mülki amirler ile emniyet güçlerinin halka karşı şiddet boyutuna varan uygulamalarıyla ilgili olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 52. maddesine göre işlem yapılması için başvuruda bulunulmasına;

2. Aynı konuda, ilgili uluslararası diğer kurumlar nezdinde de gerekli başvuruların yapılmasına,

3. Sağlık Bakanlığı'nca olaylarda yaralananlara acil tıbbi müdahale yapan sağlık görevlilerine yönelik soruşturma açılması amaçlı ön inceleme başlatıldığına dair basına yansıyan bilgiler üzerine, bu ön incelemeyi başlatanlar hakkında adli ve idari başvurularda bulunulmasına,

4. Toplumsal olayların meydana geldiği yerlerde acil tıbbi müdahale birimleri kurmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında adli ve idari başvurularda bulunulmasına,

5. Hukuksuz uygulamaların yoğunlukla gözlemlendiği toplumsal olayların devam etmesi sebebiyle, baro başkanları ile görüş alıverişinde bulunulmasına, sonucuna göre gerekli girişim ve işlemlerin yapılmasına,

Toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle karar verildi.