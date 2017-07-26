Barolar Birliği: 'Müftülük nikâhı' laik düzene doğrudan tehdit

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, müftülerin de nikâh kıyabilmesini öngören düzenlemenin "laik düzene tehdit" olarak yorumladı.

Yazılı bir açıklamayla tasarıya dair itirazlarını dile getiren Feyzioğlu “Toplum, ‘müftüye nikah kıydıranlar’ ve ‘belediyeye nikah kıydıranlar’ diye bir kez daha bölünecektir. Müftülere nikah kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecektir. Toplumumuzun karşı karşıya olduğu farklı kırılma hatları, bu defa doğrudan doğruya toplumun bel kemiği olan aile kurumunun içine girecektir.” dedi.

Feyzioğlu, “Masumane gibi görünen gerekçelerle takdim edilen müftülük nikahının resmileşmesi laik düzeni doğrudan tehdit etmektedir” ifadesini kullandı.