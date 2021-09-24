Barolar Birliği delegelerinden Metin Feyzioğlu'na "laiklik" tepkisi: Utanç tablosunun muhatabı olmak istemeyiz

Ankara Barosu'nun 18-19 Eylül tarihlerinde yapılan genel kurulunda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçilen 7 avukat, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun gönderdiği kutlama mesajını iade etti. Delegeler, Feyzioğlu'nun Adli Yıl açılış konuşmasını içeren hediye kitapçığını da geri göndererek 'laiklik ilkesi' vurgusu yaptı.

Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre, delegelerin iade mektubunda Adli Yıl açılışında yaşanan laiklik tartışmasına ilişkin Metin Feyzioğlu'na yönelik eleştiriler yer aldı. Feyzioğlu'nun Ankara Barosu genel kuruluna katılmamasını eleştiren TBB delegesi avukat Kaya Yelek, iade mektubunda "Laiklik ilkesinin milyonlarca insanın gözü önünde çiğnenmesini ve sizin suskunluğunuzu asla kabul etmiyorum. Utanç tablosunun muhatabı olmak istemem" ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu adına TBB delegesi seçilen 7 avukat benzer gerekçelerle Feyzioğlu'nun kutlama mesajını ve konuşma kitapçığını iade etti.