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Ekonomi

Baroin: ''3'üncü kemer sıkma planı yok'' PARİS (A.A)

13 Ocak 2012 23:48

-Baroin: ''3'üncü kemer sıkma planı yok'' PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Fransa Maliye Bakanı François Baroin, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Fransa'nın notunu düşürmesiyle ilgili, ülkesinin 3. kemer sıkma planı sunmayacağını söyledi. Baroin, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni ''kemer sıkma'' planının olmayacağını belirtti. Maliye Bakanı Baroin ayrıca, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunun düşmesinin iyi bir haber olmadığını ancak felaket olarak da nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Baroin, ''Fransa'nın politikasını belirleyen derecelendirme kuruluşları değil'' dedi.

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