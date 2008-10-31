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Barodan Üzmez'in tahliyesine tepki

İstanbul Barosu, 14 yaşındaki B.Ç.'ye 'cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla yargılanan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in raporla tahliye edilmesini kınadı

31 Ekim 2008 02:00

Yazı boyutu 14 yaşındaki B.Ç.'ye 'cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in tahliyesinin ardından tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, olayı kınadığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Tecavüzden yargılanan bir sanıkla ilgili Adli Tıp raporunda bu olayla ilgili olarak cinsel istismara uğrayan B.Ç.'nin 'beden ve ruh sağlığının etkilenmediği' belirtilerek sanığın serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

TCK 103. maddede çocukların cinsel istismarı düzenlenmiş olup, 'çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" denilmektedir.

Cinsel istismar deyiminden, 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış anlaşılmaktadır.

Aynı maddenin 6. fıkrasında 'suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacağı' düzenlenmiştir.

Olayda mağdur çocuğun haklarının korunmayarak, reşit olmayan 14 yaşındaki B.Ç.'nin şikâyetini geri almasının bilinçli olmadığı ve raporda çocuğun cinsel istismarının ruhsal hasar oluşturmadığı görüşünün hukuken ve tıbben hatalı olduğu ve çok kısa bir sürede böyle bir rapor verilmesinin diğer davalarla kıyaslandığında inandırıcı olmadığı ortadadır.

Cinsel tacizin cezası artırılsın

Cinsel istismar suçu işlenmiş olup mağdur korunmalı, bu suçu işleyenler cezalandırılmalıdır. Ülkemizin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocuğun yasal menfaatlerinin ve haklarının korunması, devletin taraf olmasıyla ve çocuğu korumasıyla mümkündür.

Yasaların değiştirilerek mağdurları değil, bu suçu işleyenleri korumak hukuk devleti kurallarıyla bağdaşmaz. İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezleri olarak olayı kınıyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz."

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