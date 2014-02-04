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Baro'dan 'başörtülü avukat'a yasak çıkmadı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Hâkim Mustafa Karadağ'a, Danıştay'ın başörtüsü yasağı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararını hatırlattı

04 Şubat 2014 19:53

Başörtülü avukatları duruşmalara almayan Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Karadağ'ın 'avukatların başörtüsüyle görev yapıp yapamayacağına' ilişkin sorusunu yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği (TBB), meslek kurallarındaki, avukatların duruşmalara başları açık girmelerine ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulduğunu hatırlattı ve 'karar doğrultusunda işlem oluşturulduğunu' belirtti.
 

Farklı uygulamalar var

 
Hakim Karadağ'ın geçen günlerde TBB'ye yaptığı başvuruda, Danıştay 8. Dairesinin, TBB Meslek Kurallarının 20. maddesinde yer alan 'başı açık' ibaresinin yürütmesini durdurma kararından sonra avukatların mahkemelerde başı açık görev yapıp yapamayacakları konusunda farklı uygulamalar ortaya çıktığı belirtildi.
 

'Başı açık' ibaresinin yürütmesi durduruldu

 
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla gönderilen yanıtta ise Danıştay 8. Dairesinin, TBB Meslek Kurallarında bulunan ve avukatların mahkemelerde başı açık görev yapacaklarına ilişkin maddedeki 'başları açık' ibaresinin yürütmesini durdurduğu hatırlatıldı.Cevapta, 'İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28'inci maddesinin emredici hükmü gereği olarak yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem oluşturulmaktadır' ifadesine yer verildi.

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