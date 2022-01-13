Baro yönetimi, kadın avukatların Dilara Yıldız cinayetine ilişkin açıklamasını “metnin üslubu kurumsal kimliğe uygun değil” diyerek reddetti

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, İstanbul’da öldürülen avukat Dilara Yıldız için yayınlamak üzere hazırlamış oldukları basın açıklamasının Baro Yönetim Kurulu tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildiğini açıkladı. Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun “metnin üslubunun kurumsal kimliğe olmadığı” gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde bir restoranda yemek yiyen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Yıldız’ın hayatını kaybetmesi üzerine Dönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ise meslektaşları Yıldız için yayınlamak üzere hazırlamış oldukları basın açıklamalarının, Muğla Barosu Yönetim Kurulu’nca gerekçe sunulmadan onay görmediğini ve kendilerine yayımlamaları için başka bir açıklama metni gönderildiğini açıkladı.

Komisyon’dan yapılan yazılı basın açıklama şöyle:

“Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak Oktay Dönmez isimli bir erkek tarafından katledilen meslektaşımız Dilara Yıldız için yayınlamak üzere hazırlamış olduğumuz basın açıklaması, hiçbir gerekçe sunulmaksızın ve tarafımıza başka ‘açıklama metni’ gönderilerek, Baro Yönetim Kurulu tarafından onay görmediğine dair karar ile reddedilmiştir. Elbette erkek tahakkümü karşısında biz kadın avukatlar çaresiz değiliz. Mensubu olduğumuz Baro Başkanının İstanbul Sözleşmesi hükümlerini sahiplendiğini açıklamasına rağmen, baronun yıllardır kadın hak ve özgürlük mücadelesinin yanında yer alan kadın avukatların yazdığı açıklamayı kabul etmekten imtina etmesi bizler için üzücüdür."

Baro Başkanı Uzun: “Metnin üslubu kurumsal kimliğe uygun değil”

Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun ise, “Metnin üslubu kurumsal kimliğe uygun değil diye uygun görülmedi. Kurumsal kimlik, öz, öfkeden ırak ama sonuç odaklı olur. O nedenle ona uygun olmayan ifadeler vardı. Bu uğurda çalışan bütün yargı mensuplarını da töhmet altında bırakan bir durum var. Yargı sanki bununla uğraşmıyormuş gibi bir algı vardı. Kişisel düşünceleri olabilir ama bunu Muğla Barosu kimliği altında söylemek doğru olmaz. Bizim olayı kınayan açıklamalarımız bir gün öncesinden yayınlanmış durumda” dedi.

Komisyon’un Baro Yönetim Kurulu’na sunarak yayımlamak istediği basın açıklaması ise şöyle:

“Dilara Yıldız, Oktay Dönmez isimli erkek tarafından herkesin gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Üzgün ve öfkeliyiz! Fail, tek bir erkek değil. Bu erkeği, suç işlemeye cesaretlendiren iktidar ve kurumları, ısrarla uygulanmayan yasalar nedeniyle erkek failleri adeta infaz yöntemlerine dayandırma cesareti de fail. Kadına yönelik şiddete seyirci kalan kurumlar, erkekleri cezasızlık ile ödüllendiren yargı da fail!! Dilara Yıldız'ın öldürülmesinin engellenmemiş olmasını kabul etmiyoruz! Dilara Yıldız'ın öldürülmesinin engellenememiş olmasını kabul etmiyoruz! Şiddeti önlemekte somut ve etkin tedbirler öngören İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı çekilme iradesi, devleti yönetenlerce şiddetin önlenmek istenmediğinin aksine faillere cesaret verme isteğinin en bariz kanıtıdır! İstanbul Sözleşmesi hükümleri halen geçerlidir! Sözleşmenin eksiksiz olarak uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz! Katilin hak ettiği en ağır cezayı alması yanında meslektaşımız Dilara Yıldız'ın ölümünden sorumlu olan tüm etkenlerin araştırılması ve görevini yapmayarak cinayetin önünü açan sorumluların yargılanmasının da takipçi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız." (ANKA)