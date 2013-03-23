Baro davasının 'delilleri': kazma, kürek, kova..

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal hakkında "yargı görevini yapanı etkileme" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasına sayılı günler kala dosyadan sürpriz 'deliller' çıktı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz imzalı haberde, emanet eşya makbuzunda; el konulan eşyalar arasında ‘kazma, metal kova, murç, levye, damacana, kürek, toz maskesi, benzin bidonu ve jeneratör’ gibi inşaat malzemelerinin olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim hakkında Silivri 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyasına giren Emanet Eşya Makbuzu’na göre, Başkan Yardımcısı Mehmet Durakoğlu’na ait olduğu ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç’tan elde edildiği yazılı ‘eşyalar’ın bir inşaattan ya da inşaat işçilerinden elde edilebilmiş olduğuna vurgu yapıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Kılıç makbuzun (Ulusal Yargı Ağı Projesi) UYAP'ta sisteminde göründüğünü fakat basılı olarak dosyada bulunmadığını belirtti.

Yargıç onayı olmaksızın UYAP’a konamayacağına dikkat çekten Kılıç, evrakın sisteme ‘sehven’ girmiş olabileceğini ve nasıl girdiğini araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Emanete alınan 'deliller'in listesi şöyle:

Bir adet kablo ve bu kabloya bağlı üçlü priz, üçlü prize bağlı kablo ve ampul,

Bir adet metal kova,

Bir adet tahta saplı kazma,

Bir adet tahta saplı keser,

Bir adet demir levye,

Bir adet sivri uçlu demir murç,

Bir adet kâğıt ruloya sarılı inşaat ölçü ipi,

Bir adet LSD dış yüzeyi tozlu siyah renkli poşet,

Bir adet Sırma ibareli içi su dolu ağzı kapalı pet su damacanası,

Bir adet mühürlü torba içinde tünel içinden alınan 3x64 cm ebadında kazma sapı,

Bir adet hilti - ucu (beton kırmak), Bir adet tahta saplı inşaat küreği,

Yedi adet toz maskesi, İki adet gaz filtresi

İki adet takım jeneratör tamir kiti,

İki adet ampul,

Bir adet inşaat gözlüğü, Bir adet sarı renkli jeneratör,

Bir adet sarı renkli sprey makinesi,

Altı takım iş eldiveni,

Bir adet sarı renkli Ztanley marka el testeresi, Bir adet kırmızı renkli boş benzin bidonu,

Bir adet boş hilti kutusu ve bir adet kullanma kılavuzu, bir adet hilti ucu.