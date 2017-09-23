Baro Başkanı'ndan darp edildiği iddiası polislere suç duyurusu

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir duruşmaya katılmak için gittiği Viranşehir İlçesi'nde adliye girişinde polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir müvekkilinin duruşmasına katılmak için gittiği Viranşehir Adliyesi'nde görevli polis memurlarıyla iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışması sonucu kelepçelenip gözaltına alındı. Tüysüz, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, hastaneden darp edildiğine dair rapor alıp kendisini tartakladığını ileri sürdüğü polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, şunları söyledi:

"Viranşehir'de bir polis memuru emanette kayıtlı bulunan çok sayıda silah ve mermiyi satması üzerine ilçede bulunan yaklaşık 50- 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında benim kirvem aynı zamanda müvekkilim olan bir kişinin duruşmasına katılmak için bu sabah Viranşehir Adliyesi'ne gittim. Ancak gözaltına alınanların çoğunun kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını öğrendim. Şüpheliler, bugün adliyeye getirildiğinde benim müvekkilime 'Senin duruşmana ben gireceğim' demem üzerine o sırada bir polis memuru kaba bir tavırla, 'Bir dakika sen kimsin, dost musun, düşman mısın' dedi. Ben de 'Dost veya düşman değilim. Ben avukatım' dedim. 'Avukat olduğun nerde yazıyor' dedi. 'Eğer avukat olduğuma dair şüpheniz varsa kimlik sorarsınız. Ben de kimlik gösteririm' dedim. Bu sırada 4- 5 polis gelerek 'Bunu gözaltı yapın, dışarı atın' dedi. Ben onlara Şanlıurfa Baro Başkanı olduğumu söyledim. Onlar da 'Ne başkanı olursan ol' dediler. Bu yaşananlar savcının odasında dahil devam etti. Bu olaylar yüzünden darp raporunu alarak polisler hakkında suç duyurusunda bulundum"