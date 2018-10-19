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Baro Başkanı ve yönetimi ilk ziyareti Elçi'nin mezarına yaptı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Barosu'nun geçen hafta sonu yapılan seçimlerinde başkan seçilen Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarına yaptı

19 Ekim 2018 15:17

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Barosu\'nun geçen hafta sonu yapılan seçimlerinde başkan seçilen Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin mezarına yaptı. 
Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığına giden Baro Başkanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, 28 Kasım 2015 tarihinde merkez Sur ilçesinde çıkan çatışma sırasında vurularak yaşamını yitiren Baro başkanı Tahir Elçi\'nin mezarını ziyaret etti. Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Elçi\'nin mezarına karanfil bırakıp dua etti. 

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