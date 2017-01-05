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Baro başkanı sosyal medyada İzmir’in hedef gösterilmesine isyan etti

Beşiktaş'taki patlama sonrası bir sosyal medya kullanıcısı, "Neden İzmir'de bomba patlamıyor" demişti

05 Ocak 2017 20:00

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliye binasının önünde yaşanan patlama sonrası CNN Türk’te canlı yayına bağlanarak sosyal medyada İzmir’in hedef gösterilmesine isyan etti.

İzmir Barosu, 10 Aralık’ta Beşiktaş’taki patlama sonrası sosyal medya üzerinden 'Neden İzmir’de patlama olmuyor', 'Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı' şeklinde paylaşımlarda bulunan E.Ş. isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan, şöyle konuştu:

”Çok üzgünüz, İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından dolayı ve özellikle adliyenin seçilmiş olması... O kapıdan sadece hâkimler ve savcılar değil, vatandaşlarımız ve avukat meslektaşlarımızın da girmiş olduğu iki kapı var o yönde. Öğrendiğimiz kadarıyla bir araç orada patlatılıyor. Öyle anlaşılıyor ki oraya ilgili çekilirken içeride bir kargaşa yaratılıyor. Personelimizi güvenli bölgelere aldık. Meslektaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Neden bu saldırılar İzmir'de olmuyor şeklindeki bir paylaşım vardı sosyal medyada suç duyurusunda bulunduk. Çıktılarımızı alıp dosyaya ekledik. Sosyal medyada İzmir itham ediliyordu. Henüz bize bir bilgi ulaşmadı.”

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