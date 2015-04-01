Baro Başkanı Kocasakal: Bu bir terör eylemi, avukatlar sorumlu tutulamaz

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu DHKC saldırısının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, "Olayın sıcaklığı içinde olaydan avukatları, onların adliyeye giriş biçimlerini sorumlu tutmaya yönelen haksız ithamları ve kara propagandayı kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Kelimeleri tartarak kullanmak adına hazırladıkları metni okumak istediğini söyleyerek açıklamaya başlayan Kocasakal, "Cumhuriyet savcımızı, meslektaşımızı yitirmemiz sebebiyle çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Hukuk camiasının ve milletimizin başı sağolsun. Bu bir terör eylemidir. Bir meslektaşımıza ve dolayısıyla hepimize yönelen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bilinmesini isteriz ki, baromuz mensubu avukat meslektaşlarımızla birlikte, bu süreçte müzakereler sırasında olayın kan dökülmeden sona ermesi için olağanüstü bir çaba sarf ettik" diye konuştu.

'Hukuk camiasının içinde ve yanındayız’

Eylemcilerin avukatların yardımıyla içeri girdikleri şeklinde yansıyan haberlere tepki gösteren Kocasakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak daha henüz meslektaşımızın acısını bile yaşamamıza izin verilmeden, bir takım medya organlarında olayın sıcaklığı içinde olaydan avukatları, onların adliyeye giriş biçimlerini sorumlu tutmaya yönelen haksız ithamları ve kara propagandayı kabul etmek mümkün değildir. Saldırganlar avukat değillerdir ve bu bir terör eylemidir. Varlık sebebi hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlükleri korumak olan avukatların bu müessif olaydan hareketle hedef haline getirilmesi, sorumlu tutulmaya çalışılması kabul edilemez. Bu anlamda biz avukatlar her türlü teröre ve şiddete karşı olduğumuz gibi, meslektaşlarımızın, hukuk camiasının içinde ve yanındayız. TCK 6. maddeye göre, avukatların da tıpkı hâkim ve savcılar gibi yargı görevi yapan kişiler olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda avukatlar hukukun, adaletin ve adliyenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçekler ışığında herkesin açıklamalarında çok dikkatli ve soğukkanlı olması, eksik ve yanlış bir takım bilgilerle hukuk camiasının kenetlenmesine zarar verebilecek, bütün bir avukat camiasını rencide edebilecek haksız ve zamansız açıklamalarda bulunulmaması gerekir. Hepimizi ilgilendiren adliyelerin güvenlik sorunu ortak bir akıl ve diyalog çerçevesinde ele alınmalıdır. Şimdi birlik zamanıdır."