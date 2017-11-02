Baro Başkanı elini sıkmayan avukata kürsüde konuşma izni vermedi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Baro Başkanı Rıza Öztekin, stajyerliğini tamamlayan Yaprak Çakmak\'ın ruhsat töreninde elini sıkmayan avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermedi. Başkan Öztekin ile Arpacı\'nın tartışma anları kamera ile kaydedildi.

Olay dün Eskişehir Barosu Ek Hizmet Binası\'nda meydana geldi. Avukat Pınar Çelik Arpacı\'nın yanında stajını tamamlayan Yaprak Çakmak için ruhsat ve cübbe giyme töreni düzenlendi. Törende sahneye ilk olarak stajını tamamlayan Yaprak Çakmak çağırıldı. Ardından avukat Pınar Çelik Arpacı sahneye davet edildi. Avukat Pınar Çelik Arpacı, Yaprak Çakmak\'a cübbesini giydirdi. Bu sırada sahnede kurulu olan masada oturan Baro Başkanı Rıza Öztekin de yerinden kalkarak elinde ruhsatla Pınar Çelik Arpacı ve stajyerliğini tamamlayan avukatın yanına geldi. Öztekin, Çakmak\'ın elini sıktıktan sonra yanında duran Avukat Pınar Arpacı ya da elini uzattı. Ancak Arpacı, Baro Başkanı Öztekin\'in elini sıkmadı. Eli havada kalan Öztekin, Yaprak Çakmak\'a avukatlık ruhsatını verdi. Üçlü birlikte fotoğraf çektirdikten sonra Pınar Çelik Arpacı konuşma yapmak için kürsüye yöneldi. Öztekin, Arpacı\'ya, \"Söz vermiyorum. Baro başkanının elini sıkmayan avukata söz yok. Bu kadar meslektaşımızın önünde yaptığın hareketten dolayı seni kınıyorum, ayıp. Bir baro başkanın elini sıkmıyorsunuz,. Çünkü sıkacak şeyiniz yok. Ben burada baroyu temsil ediyorum sen kimsin?\" dedi.

Baro Başkanı Öztekin, masadaki yerine oturacağı sırada Arpacı da kürsüye yöneldi. Bu kez Öztekin yerinden kalkıp Arpacı\'nın önünü yeniden kesti. Öztekin eliyle Arpacı\'yı kürsüden uzaklaştırırken \'Hayır, hayır, kürsü yok. Kesinlikle izin vermiyorum\" dedi. Görevlilere dönen Öztekin, \"Müdahale edin\" talimatını verdi ve Arpacı için \'Buraya rezalet çıkarmaya geldiğiniz belli zaten. Sana bu kürsüde izin vermem\" dedi. Törene izleyen avukatlardan bazıları baro başkanına tepki gösterdi ve sahneden inen Pınar Çelik Arpacı\'yı alkışladı.

AVUKAT ARPACI\'NIN AÇIKLAMASI

Bu olay nedeniyle hukuki yollara başvuracağını söyleyen avukat Pınar Çelik Arpacı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

\"Kadına yönelik şiddet son bulsun\' diye mücadele veren bir kadın, bir avukat olarak Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığımı tüm hukuk camiasıyla paylaşmak istiyorum. Eskişehir Barosu Ek Hizmet Binasında yanımda avukatlık stajını tamamlayan meslektaşımın ruhsat töreni vardı. Tören esnasında Baro Başkanının elini sıkmak istemedim. Yanımda stajını tamamlayan meslektaşıma bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilemek için konuşma yapmak istedim. Ancak, Baro Başkanı Rıza Öztekin tarafından \'Baro başkanının elini sıkmayan konuşma yapamaz\' denilerek engellendim ve kürsüden uzaklaştırılmaya çalışıldım. Bir ruhsat töreninde meslektaşına cübbe giydiren avukatın başarılar dilemek için konuşma yapması meslek mensupları içinde bilinen bir teamüldür. Buna rağmen konuşma yapma hakkımı hatırlattığımda iteklenmek ve çekiştirilmek suretiyle Rıza Öztekin tarafından fiziksel şiddete maruz kaldım. Hatta Baro Başkanı orada bulunan baro personeline isimleri ile hitap edip talimat vererek \'gereğini yapın\' dedi. Birçok konuk ve meslektaşın önünde tarafıma türlü sözlerle psikolojik şiddet uygulandı. Bir baro başkanının; bir meslektaşına, bir kadına bu şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması hiç bir şart ve koşulda kabul edilemez. Son dönemde Eskişehir Barosu\'nda yaşananlar nedeniyle baro başkanının elini sıkmamam kişisel tercihimdir. Bilindiği gibi Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Komisyonu\'ndaki görevime bir daha aynı komisyonda görev almamak üzere son verilmişti. Bu olaya dair Eskişehir Barosuna karşı açmış olduğum davada vekilliğimi yürüten meslektaşıma baro tarafından disiplin soruşturması açılmıştır. Yaşanan ve baro gelenekleriyle uyuşmayan bu haksızlıklar karşısında Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in elini sıkmak istememem, hukuksuz uygulamaları temsil eden bir kimseye en hafifinden böylesi bir tepki göstermem anlaşılacaktır. Yaşanan bu olay sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağımı hukuk camiasının bilgisine sunarım.\"



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