Baro, avukatlık unvanlarını kullanan dolandırıcılık çetesine karşı uyardı

İstanbul Barosu kendilerini avukat olarak tanıtan bir dolandırıcılık şebekesinin faaliyette olduğu belirtilerek, avukatlar ve vatandaşları uyardı. Baro, öyle bir durumla karşılaşıldığında Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyette bulunulmasını istedi.

İnternet sitesi üzerinden de yazılı bir açıklama yapan İstanbul Barosu, dolandırıcıların vatandaşları icra ve hapisle korkuttuklarına dikkat çekti. Baronun açıklaması şu şekilde:

"Çok sayıda meslektaşımızın Baro Başkanlığına yaptığı bildirimde, avukatlık unvan ve isimlerini kullanan bir dolandırıcılık şebekesinin faaliyet gösterdiği belirtildi. Dolandırıcılık çetesi mensuplarının vatandaşları arayarak çeşitli hediyeler kazandıklarını, sağlık sigortası borcunu en kısa zamanda ödemezse icra ve hapis tehdidi gibi yöntemlerle dolandırarak haksız kazanç sağladıkları bildirildi." denildi.

İstanbul Barosu Hukuk Müşaviri Atilla Özen de dolandırıcılık mağduru oldu. Avukat Özen kendi adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kimliği belirsiz dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Özen'in savcılığa sunduğu dilekçeye göre olay şöyle gelişti: Antalya'da oturan İsmail Yılmaz'ı cep telefonundan arayan dolandırıcı, kendini Avukat Atilla Özen olarak tanıttı. Avukat Atilla Özen'in baro sicil numarasını ve adresini de verdi. Dolandırıcı, Yılmaz'a sağlık sigortası borcu olduğunu, 500 TL'yi ilgili bankaya yatırması gerektiğini, aksi halde borcunun katlanarak artacağını söyledi. İsmail Yılmaz, durumu hemen çalıştığı şirketteki müdürü Özgür Alkış'a anlattı. Durumdan şüphelenen Özgür Alkış da İstanbul Barosu'nu arayarak Atilla Özen'e ulaştı. Atilla Özen de durumu 155 polis ihbar hattını arayarak bildirmesini istedi.

22 yıllık avukat olan Ali Güneş de kendi ismini vererek vatandaşları dolandıranlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Güneş, vatandaşların bizzat tanımadan avukat olduğunu söyleyen şahıslara itibar etmemesini, hiçbir avukatın bu şekilde bir istemde bulunamayacağı, vekaletname olmadan iş takip edemeyeceği yönünde uyarıda bulundu.